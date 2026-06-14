رئيس الحكومة العراقية يلغي مشروعا لتطوير مطار بغداد بسبب "شبهات فساد"

الوكيل الإخباري- ألغى رئيس الحكومة العراقية الجديدة علي الزيدي مشروعا تناهز قيمته 764 مليون دولار وهدفه تطوير مطار بغداد الدولي، وذلك بسبب "شبهات فساد"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.

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