رئيس الحكومة العراقية يلغي مشروعا لتطوير مطار بغداد بسبب "شبهات فساد"

وكانت حكومة سلفه محمّد شياع السوداني أقرّت، في تشرين الأول ، مشروعا يهدف إلى تطوير مطار بغداد الدولي.
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