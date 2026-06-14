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رئيس الحكومة العراقية يلغي مشروعا لتطوير مطار بغداد بسبب "شبهات فساد"

العراق: استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج
العراق
 
الأحد، 14-06-2026 02:56 م

الوكيل الإخباري-   ألغى رئيس الحكومة العراقية الجديدة علي الزيدي مشروعا تناهز قيمته 764 مليون دولار وهدفه تطوير مطار بغداد الدولي، وذلك بسبب "شبهات فساد"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.

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وكانت حكومة سلفه محمّد شياع السوداني أقرّت، في تشرين الأول ، مشروعا يهدف إلى تطوير مطار بغداد الدولي.

 
 


gnews

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