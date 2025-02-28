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رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش يقوم بواجباته بشكل كامل

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
الجمعة، 28-02-2025 12:28 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته بشكل كامل، ويعزز انتشاره بكل إصرار وحزم من أجل ترسيخ الاستقرار في الجنوب وعودة الأهالي إلى قراهم وبيوتهم.

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وقال خلال جولة قام بها في الجنوب، اليوم الجمعة، إن الجيش عليه مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن وحماية شعبه وصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تمكين الجيش اللبناني من خلال زيادة عدده وتجهيزه وتدريبه وتحسين أوضاعه، ما يعزّز قُدراته من أجل الدفاع عن لبنان.


وحيا في كلمة له الجيش اللبناني، قائلا " أنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء، وأنتم العامود الفقري للسيادة والاستقلال".

 
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