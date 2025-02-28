رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش يقوم بواجباته بشكل كامل

وقال خلال جولة قام بها في الجنوب، اليوم الجمعة، إن الجيش عليه مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن وحماية شعبه وصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تمكين الجيش اللبناني من خلال زيادة عدده وتجهيزه وتدريبه وتحسين أوضاعه، ما يعزّز قُدراته من أجل الدفاع عن لبنان.
وحيا في كلمة له الجيش اللبناني، قائلا " أنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء، وأنتم العامود الفقري للسيادة والاستقلال".
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