الأحد 2025-12-21 07:40 ص

رئيس الحكومة اللبنانية: المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني على بُعد أيام من الانتهاء

الأحد، 21-12-2025 06:29 ص

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم السبت، أن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء".

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم السبت، أن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء".

 

وأوضح سلام أن "الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، اي إلى شمال نهر الليطاني، استنادا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة".

كما شدد سلام على "ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية".

ويوم الجمعة، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون السفير كرم بعد عودته من اجتماع اللجنة الذي انعقد في الناقورة، حيث وضعه في أجواء النقاش، خصوصا لجهة تأكيد رئيس الجمهورية على أولوية المطلب اللبناني بعودة سكان القرى الجنوبية الى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى.  وأعلم السفير كرم الرئيس عون ان الاجتماع المقبل للجنة حدد في 7 يناير المقبل.

 
 


