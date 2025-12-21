رئيس الحكومة اللبنانية: المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني على بُعد أيام من الانتهاء

كما شدد سلام على "ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية".
ويوم الجمعة، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون السفير كرم بعد عودته من اجتماع اللجنة الذي انعقد في الناقورة، حيث وضعه في أجواء النقاش، خصوصا لجهة تأكيد رئيس الجمهورية على أولوية المطلب اللبناني بعودة سكان القرى الجنوبية الى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى. وأعلم السفير كرم الرئيس عون ان الاجتماع المقبل للجنة حدد في 7 يناير المقبل.
