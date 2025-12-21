رئيس الحكومة اللبنانية: المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني على بُعد أيام من الانتهاء

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم السبت، أن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء".

اضافة اعلان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم السبت، أن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء".