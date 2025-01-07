 
الثلاثاء 2025-01-07 09:58 م
 

رئيس الحكومة اللبنانية يعتزم زيارة دمشق قريبا

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
الثلاثاء، 07-01-2025 08:31 م
الوكيل الإخباري-   يعتزم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي زيارة دمشق في وقت قريب، وفق ما أعلن وزير الإعلام زياد المكاري الثلاثاء، في خطوة ستكون الأولى من نوعها في عهد الإدارة الجديدة بعد الإطاحة بـنظام بشار الأسد.اضافة اعلان


وأفاد المكاري بذلك، عقب اجتماع لمجلس الوزراء عن "زيارة قريبة إلى سوريا" برئاسة ميقاتي.

ونقل عن ميقاتي إشارته إلى اتصال أجراه مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أكد خلاله "العلاقة الأخوية والندية بين الدولتين مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بشكل عام ومع سوريا بشكل خاص".
 
gnews

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