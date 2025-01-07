رئيس الحكومة اللبنانية يعتزم زيارة دمشق قريبا

وأفاد المكاري بذلك، عقب اجتماع لمجلس الوزراء عن "زيارة قريبة إلى سوريا" برئاسة ميقاتي.
ونقل عن ميقاتي إشارته إلى اتصال أجراه مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أكد خلاله "العلاقة الأخوية والندية بين الدولتين مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بشكل عام ومع سوريا بشكل خاص".
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