رئيس الحكومة اللبنانية يوصي بتوقيف المعتدين وإحالتهم فورا إلى القضاء

الوكيل الإخباري- أوصى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال لقاء مع وزير الداخلية أحمد الحجار بعدم التساهل وتوقيف المعتدين على "اليونيفيل" والمواطنين اللبنانيين أمس الجمعة، وإحالتهم فورا إلى القضاء المختص.



واجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم السبت مع وزير الداخلية العميد أحمد الحجار قبل توجه الاخير الى وزارة الداخلية لترؤس اجتماع مجلس الأمن المركزي.

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وأعطى سلام توجيهاته بعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن على كافة الاراضي اللبنانية، لا سيّما في تأمين حسن سير المرافق العامة، بما فيه أمن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة لا سيّما محاولة إغلاق الطرقات.



وأوصى رئيس الحكومة بتوقيف المعتدين وإحالتهم فورا على القضاء المختص.