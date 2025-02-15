 
السبت 2025-02-15 04:54 م
 

رئيس الحكومة اللبنانية يوصي بتوقيف المعتدين وإحالتهم فورا إلى القضاء

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 15-02-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري- أوصى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال لقاء مع وزير الداخلية أحمد الحجار بعدم التساهل وتوقيف المعتدين على "اليونيفيل" والمواطنين اللبنانيين أمس الجمعة، وإحالتهم فورا إلى القضاء المختص.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم السبت مع وزير الداخلية العميد أحمد الحجار قبل توجه الاخير الى وزارة الداخلية لترؤس اجتماع مجلس الأمن المركزي.

اضافة اعلان


وأعطى سلام توجيهاته بعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن على كافة الاراضي اللبنانية، لا سيّما في تأمين حسن سير المرافق العامة، بما فيه أمن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة لا سيّما محاولة إغلاق الطرقات.


وأوصى رئيس الحكومة بتوقيف المعتدين وإحالتهم فورا على القضاء المختص.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي: الملك يقود الأردن بحكمة ورؤية استراتيجية

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (1500) من وجهاء وأبناء وبنات مناطق شرق وجنوب عمان

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية افتتاح متنزه الأميرة سلمى في منطقة أحد

تعبيرية

خاص بالوكيل سرقة ومحاولة اختطاف طفل في الرصيفة .. تفاصيل صادمة

جانب من عنلية الترحيل

عربي ودولي الولايات المتحدة.. ترحيل 119 مهاجرا هنديا في إطار الحملة على الهجرة غير الشرعية

نقابة المهندسين

أخبار محلية إعلان نتائج انتخابات فرع نقابة المهندسين في الكرك

أرشيفية

عربي ودولي شولتس لواشنطن: لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا

مصطفى الرواشدة

أخبار محلية الرواشدة: وزارة الثقافة منفتحة على الهيئات الثقافية والمجتمع المدني

تجمع مياه الأمطار

الطقس تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد



 




الأكثر مشاهدة