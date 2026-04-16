رئيس السلطة القضائية الإيرانية: قواتنا تتحكم بمضيق هرمز رغم ادعاءات العدو

الوكيل الإخباري- قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني، إن القوات الإيرانية هي التي تدير وتتحكم بمضيق هرمز، رغم ما وصفه بادعاءات العدو بشأن تدميرها.

وكان نقل التلفزيون الإيراني في وقت سابق من اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الجيش أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة دائما و"وقف إطلاق النار لا يختلف كثيرا عن ظروف الحرب".

 
 


