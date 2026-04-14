رئيس الصين يؤكد لولي عهد أبوظبي ضرورة بناء شراكة أقوى مع العالم العربي

وأفادت تقارير إعلامية بأن شي شدد لولي عهد أبوظبي، على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في هذه المرحلة الدولية الدقيقة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع مسارات التنمية، مؤكدا أن العلاقات مع الدول العربية تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الصينية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وصل ولي عهد أبوظبي إلى بكين في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية المشتركة.
وتسعى الزيارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الصينية، عبر فتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية وتوجهات الأسواق الإقليمية والدولية.
-
أخبار متعلقة
-
5 شهداء و 6 جرحى بغارات إسرائيلية جنوب لبنان
-
أ.ب: مشاورات لعقد جولة تفاوض جديدة بين واشنطن وطهران
-
الجيش الإسرائيلي: إصابة 154 ضابطا وجنديا بجنوب لبنان منذ الخميس الماضي
-
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان
-
هاكان فيدان: نتنياهو يسعى لإعلان تركيا عدوا جديدا بعد إيران
-
الرئيس الصيني يلتقي بولي عهد أبو ظبي في بكين
-
فانس عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران: الكرة في ملعب طهران
-
محادثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن الثلاثاء بوساطة أميركية