رئيس الصين يؤكد لولي عهد أبوظبي ضرورة بناء شراكة أقوى مع العالم العربي

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، ضرورة بناء "شراكة استراتيجية أقوى وأشمل بين الصين والعالم العربي"، خلال لقائه ولي عهد أبوظبي سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الصينية بكين، في ظل التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.





وأفادت تقارير إعلامية بأن شي شدد لولي عهد أبوظبي، على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في هذه المرحلة الدولية الدقيقة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع مسارات التنمية، مؤكدا أن العلاقات مع الدول العربية تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الصينية.



ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وصل ولي عهد أبوظبي إلى بكين في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية المشتركة.



وتسعى الزيارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الصينية، عبر فتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية وتوجهات الأسواق الإقليمية والدولية.





