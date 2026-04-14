الثلاثاء 2026-04-14 09:32 ص

رئيس الصين يؤكد لولي عهد أبوظبي ضرورة بناء شراكة أقوى مع العالم العربي

الرئيس الصيني شي جين بينغ
الثلاثاء، 14-04-2026 07:07 ص
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، ضرورة بناء "شراكة استراتيجية أقوى وأشمل بين الصين والعالم العربي"، خلال لقائه ولي عهد أبوظبي سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الصينية بكين، في ظل التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.اضافة اعلان


وأفادت تقارير إعلامية بأن شي شدد لولي عهد أبوظبي، على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في هذه المرحلة الدولية الدقيقة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع مسارات التنمية، مؤكدا أن العلاقات مع الدول العربية تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الصينية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وصل ولي عهد أبوظبي إلى بكين في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية المشتركة.

وتسعى الزيارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الصينية، عبر فتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية وتوجهات الأسواق الإقليمية والدولية.
 
 


"هل تعني كثرة هوائيات الراوتر إنترنت أقوى؟ الحقيقة قد تفاجئك"

تكنولوجيا هل تعني كثرة هوائيات الراوتر إنترنت أقوى؟ الحقيقة قد تفاجئك

وفاة ممثل شهير- صورة

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير- صورة

هيئة الاعتماد تطلق دليلًا وطنيًا لتطوير برامج كليات الشريعة

أخبار محلية هيئة الاعتماد تطلق دليلًا وطنيًا لتطوير برامج كليات الشريعة

البنك المركزي يطرح سندات وأذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات وأذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

تتوفر مجموعة من العلاجات الطبيعية التي قد تساهم في تقليل البقع الداكنة وتفتيح البشرة تدريجيًا، حيث تبرز خمسة خيارات فعّالة في هذا المجال. يأتي عصير الليمون في مقدمة هذه العلاجات، بفضل احتوائه على فيت

المرأة والجمال وداعاً للبقع الداكنة.. 5 مكونات من مطبخكم ستعيد لبشرتكم نضارتها

دراسة جديدة قد تفسّر ارتفاع ضغط الدم

طب وصحة دراسة جديدة قد تفسّر ارتفاع ضغط الدم

وزارة الأشغال العامة والإسكان

خاص بالوكيل 38 متقاعدًا يطالبون وزارة الأشغال بتنفيذ قرار المحكمة وصرف حقوقهم المستحقة

قوات الاحتلال تنسف منازل شرق حي الزيتون وتقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

فلسطين قوات الاحتلال تنسف منازل شرق حي الزيتون وتقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة



 






