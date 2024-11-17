 
الأحد 2024-11-17 04:10 م
 

رئيس الصين يحذر واشنطن من "تجاوز الخط الأحمر" في دعم تايوان

الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن (شمال)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن (شمال)
الأحد، 17-11-2024 02:08 م
الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس الصيني  شي جين بينغ أمس السبت الولايات المتحدة من تجاوز "الخط الأحمر" في دعمها لتايوان، وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن وقبل شهرين من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.اضافة اعلان


وجاء تحذير شي خلال اجتماعه مع بايدن في العاصمة البيروفية ليما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (آبيك)، ويأتي اللقاء بينهما قبل شهرين من تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني، وسط مخاوف من حروب تجارية جديدة واضطرابات دبلوماسية.

وقال شي إن "قضية تايوان والديمقراطية وحقوق الإنسان" إضافة إلى النظام السياسي والاقتصادي للصين ومصالحها في مجال التنمية "هي خطوط الصين الحُمر الأربعة التي يجب ألا تكون موضع تساؤل"، حسبما ذكر التلفزيون الصيني الرسمي "سي سي تي في".

وأضاف "هذه هي أهم الضمانات وشبكة الأمان للعلاقات الصينية الأمريكية".

كما أكد الرئيس الصيني أيضا أن واشنطن "يجب ألا تتدخل في نزاعات ثنائية، وألا تتسامح مع أعمال استفزازية أو تدعمها" في بحر الصين الجنوبي، وفق ما ذكرت "سي سي تي في".

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المعايطة يتسلم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات زيليانا زوفكو في قصر الحسينية

أخبار محلية الملك: الانتخابات النيابية هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تدريجية للتحديث السياسي

الجامعة الأردنية

أخبار محلية "هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

جانب من عملية تبادل الأسرى الأخيرة

فلسطين مؤرخ إسرائيلي لزعماء المعارضة: من أجل الأسرى ارفعوا الراية البيضاء لنتنياهو

ا

عربي ودولي زيلينسكي يعلق على قصف روسي ضخم استهدف أراضي أوكرانيا

ى

عربي ودولي رئيس أبخازيا يصف أحداث 15 نوفمبر بمحاولة الانقلاب

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

جانب من اللقاء

أخبار محلية حسان يبحث مع نظيره القطري آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة



 


الأكثر مشاهدة