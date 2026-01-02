رئيس الصين يستضيف رئيس كوريا الجنوبية وسط توتر مع اليابان

الوكيل الإخباري- يستعد الرئيس الصيني شي جين بينغ لاستقبال رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونغ في زيارة رسمية تبدأ الأحد، في خطوة تعكس رغبة بكين لتعزيز العلاقات مع سول وسط توتر العلاقات مع اليابان بسبب تايوان.

