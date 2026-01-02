الجمعة 2026-01-02 05:32 م

رئيس الصين يستضيف رئيس كوريا الجنوبية وسط توتر مع اليابان

علم الصين
الصين
الجمعة، 02-01-2026 03:59 م

الوكيل الإخباري-   يستعد الرئيس الصيني شي جين بينغ لاستقبال رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونغ في زيارة رسمية تبدأ الأحد، في خطوة تعكس رغبة بكين لتعزيز العلاقات مع سول وسط توتر العلاقات مع اليابان بسبب تايوان.

ويقول محللون، إن هذه الزيارة تمثل ثاني لقاء بين شي ولي خلال شهرين فقط، وهي فترة قصيرة غير معتادة تشير إلى اهتمام الصين الكبير بتقوية العلاقات مع  كوريا الجنوبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحة.

 
 


