رئيس المجلس الأوروبي يدعو لاجتماع للدول الأعضاء بشأن غرينلاند

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أنه دعا الدول الأعضاء، لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بأحدث التوترات حول جزيرة غرينلاند.اضافة اعلان


وقال كوستا، في بيان صحفي، إن مشاوراته مع الدول الأعضاء أعادت تأكيد التزام قوي بمجموعة من الثوابت، تشمل الوحدة على مبادئ القانون الدولي وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية، والوحدة في دعم الدنمارك وغرينلاند والتضامن معهما، إلى جانب الإقرار بالمصلحة المشتركة عبر الأطلسي في السلام والأمن في القطب الشمالي، ولا سيما عبر العمل من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف أن هناك تقييمًا مشتركًا بأن الرسوم الجمركية ستقوض العلاقات عبر الأطلسي وأنها غير متوافقة مع اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت نفسه الاستعداد للدفاع عن النفس ضد أي شكل من أشكال الإكراه، والاستعداد لمواصلة الانخراط البنّاء مع الولايات المتحدة بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 


