رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو: الأفارقة ليسوا بشرا في نظر ماكرون

وقال تراوري في كلمة له أمس الاثنين: "إذا كنا نريد قطع العلاقات مع هذه القوى الإمبريالية، فالأمر بسيط: علينا أن نلغي الاتفاقيات. إذا لم نلغ الاتفاقيات وطلبنا منهم فقط أن يغادروا القواعد (العسكرية)، فنحن لم نفعل شيئا".
وأضاف: "لقد أهان ماكرون كل الأفارقة. هكذا يرى هذا الرجل إفريقيا.. نحن لسنا بشرا في نظره".
وفي خطاب ألقاه قبل أسبوع، ندد الرئيس الفرنسي بـ"جحود" قادة بعض دول القارة الإفريقية لعدم شكرهم بلاده على تدخلها عسكريا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وقال ماكرون في خطابه: "أعتقد أنهم نسوا أن يشكرونا. لا يهم، سوف يحصل ذلك مع مرور الوقت. الجحود، كما أعلم جيدا، هو مرض لا ينتقل إلى الإنسان".
وواصلت العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا تدهورها منذ أن تولى تراوري البالغ من العمر 36 عاما السلطة في سبتمبر 2022. وبوركينا فاسو هي، إلى جانب مالي والنيجر، الدول الإفريقية الثلاث التي انسحبت القوات الفرنسية من أراضيها في 2023.
روسيا اليوم
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