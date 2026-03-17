رئيس المنظمة البحرية: لا ضمانات لعبور آمن في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، الثلاثاء، إن توفير مرافقة من السفن الحربية لن يضمن سلامة السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.





وأشار دومينجيز إلى أن المساعدة العسكرية ليست حلًا طويل الأمد أو مستدامًا لفتح المضيق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب حلفاءه بالمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره قرابة 20% من إمدادات الطاقة العالمية، لكن حتى لو تمكن من تشكيل تحالف واسع، قد يبقى إنهاء الحصار الإيراني مهمة شديدة التعقيد.



ويُعتبر مضيق هرمز الفاصل بين إيران وعُمان المخرج البحري الوحيد للدول المنتجة للنفط والغاز مثل الكويت وإيران والعراق وقطر والإمارات.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مُسيّرة.





