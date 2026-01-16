رئيس الموساد الإسرائيلي يصل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الوضع في إيران

02:33 م

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع وصل إلى الولايات المتحدة صباح الجمعة لإجراء محادثات حول الوضع في إيران. اضافة اعلان





وذكرت أكسيوس أنه من المتوقع أن يلتقي برنيع في ميامي بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، المسؤول عن قنوات الاتصال المباشر بين الولايات المتحدة وإيران.

