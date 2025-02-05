رئيس النواب الأمريكي: ترامب يتخذ إجراءات جريئة وحاسمة

07:40 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب الأميركي إن دونالد ترمب يتخذ إجراءات جريئة وحاسمة لمحاولة ضمان السلام في غزة. اضافة اعلان





وأوضح أنه يتطلع للقاء نتنياهو وسنناقش معه أمورا كثيرة بينها القضاء على التهديد أمام إسرائيل.