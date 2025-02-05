 
الأربعاء 2025-02-05 07:51 م
 

رئيس النواب الأمريكي: ترامب يتخذ إجراءات جريئة وحاسمة

ترامب
ترامب
الأربعاء، 05-02-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس النواب الأميركي إن دونالد ترمب يتخذ إجراءات جريئة وحاسمة لمحاولة ضمان السلام في غزة.اضافة اعلان


وأوضح أنه يتطلع للقاء نتنياهو وسنناقش معه أمورا كثيرة بينها القضاء على التهديد أمام إسرائيل.
 
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