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رئيس النواب الأميركي: سنصوت لفرض عقوبات ضد مسؤولين بالمحكمة الجنائية

مجلس النواب الأميركي
مجلس النواب الأميركي
الثلاثاء، 07-01-2025 07:04 م

الوكيل الإخباري-  قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون "سنصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية".

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وأضاف "المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة".

 

وبين "من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".


وتابع "المحكمة الجنائية الدولية تساوي بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تحتجز رهائن أميركيين".

 
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