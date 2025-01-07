رئيس النواب الأميركي: سنصوت لفرض عقوبات ضد مسؤولين بالمحكمة الجنائية

وأضاف "المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة"
وتابع "المحكمة الجنائية الدولية تساوي بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تحتجز رهائن أميركيين".
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