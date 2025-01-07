رئيس النواب الأميركي: سنصوت لفرض عقوبات ضد مسؤولين بالمحكمة الجنائية

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون "سنصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية".

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وأضاف "المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة" .

وبين "من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".