رئيس الوزراء الأسترالي سيطرح مخاوفه بشأن الرسوم الجمركية مع ترامب

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة رسوما جمركية جديدة على سلع قادمة من 60 شريكا تجاريا، متهمة تلك الدول بعدم الحد من تجارة المنتجات المصنّعة بالعمالة القسرية، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10%.
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