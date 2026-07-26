رئيس الوزراء الأسترالي سيطرح مخاوفه بشأن الرسوم الجمركية مع ترامب

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأحد، إنه سيسعى إلى طرح مسألة الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أن فرضت واشنطن قبل يومين رسوما جمركية جديدة على شركاء تجاريين، من بينهم أستراليا.

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