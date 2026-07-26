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رئيس الوزراء الأسترالي سيطرح مخاوفه بشأن الرسوم الجمركية مع ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 26-07-2026 08:29 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأحد، إنه سيسعى إلى طرح مسألة الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أن فرضت واشنطن قبل يومين رسوما جمركية جديدة على شركاء تجاريين، من بينهم أستراليا.

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وفرضت الولايات المتحدة الجمعة رسوما جمركية جديدة على سلع قادمة من 60 شريكا تجاريا، متهمة تلك الدول بعدم الحد من تجارة المنتجات المصنّعة بالعمالة القسرية، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10%.

 
 


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