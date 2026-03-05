رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط

09:34 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الخميس، نشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط كإجراء احترازي. اضافة اعلان





وأفاد ألبانيزي البرلمان الأسترالي بأن الحكومة أرسلت ستة فرق إلى المنطقة استجابة للوضع.



وقال "نشرنا بالفعل قدرات عسكرية في إطار خططنا الاحترازية في وقت سابق هذا الأسبوع .. أشكر الأستراليين الذين يتوجّهون إلى وضع خطير لمساعدة مواطنيهم".



ولم يقدّم رئيس الوزراء الأسترالي تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه "القدرات"، لكن شبكة "إس بي إس نيوز" المحلية ذكرت بأنها طائرات.





