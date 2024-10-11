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رئيس الوزراء الإسباني يدعو المجتمع الدولي لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

جيش الاحتلال قرب الحدود مع لبنان
جيش الاحتلال
الجمعة، 11-10-2024 05:34 م

الوكيل الإخباري-   وجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، دعوة إلى المجتمع الدولي لوقف بيع الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، كما أدان الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفل" في لبنان.

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وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي في الأكاديمية الملكية الإسبانية في روما، بعد اجتماع مع البابا فرانسيس بالفاتيكان: "تحت ضوء كل ما يحدث في الشرق الأوسط، يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.

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