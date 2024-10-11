رئيس الوزراء الإسباني يدعو المجتمع الدولي لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي في الأكاديمية الملكية الإسبانية في روما، بعد اجتماع مع البابا فرانسيس بالفاتيكان: "تحت ضوء كل ما يحدث في الشرق الأوسط، يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.
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