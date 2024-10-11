رئيس الوزراء الإسباني يدعو المجتمع الدولي لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، دعوة إلى المجتمع الدولي لوقف بيع الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، كما أدان الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفل" في لبنان.

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