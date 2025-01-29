رئيس الوزراء الإسرائيلي: ترامب وجه لي دعوة لزيارة البيت الأبيض

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاه لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.

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