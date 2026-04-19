رئيس الوزراء الباكستاني: أجريت محادثة بناءة مع بزشكيان عن تطورات الوضع الإقليمي

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأحد، إنه تحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول تطورات الوضع الإقليمي، في الوقت الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن ممثلي بلاده سيتوجهون إلى إسلام أباد مساء الاثنين، لإجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف شريف في منشور على منصة إكس أنه أطلع بزشكيان خلال الاتصال على فحوى محادثاته التي أجراها في الآونة الأخيرة مع قادة السعودية وقطر وتركيا.

اضافة اعلان