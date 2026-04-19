الأحد 2026-04-19 11:24 م

رئيس الوزراء الباكستاني: أجريت محادثة بناءة مع بزشكيان عن تطورات الوضع الإقليمي

الأحد، 19-04-2026 10:25 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأحد، إنه تحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول تطورات الوضع الإقليمي، في الوقت الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن ممثلي بلاده سيتوجهون إلى إسلام أباد مساء الاثنين، لإجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف شريف في منشور على منصة إكس أنه أطلع بزشكيان خلال الاتصال على فحوى محادثاته التي أجراها في الآونة الأخيرة مع قادة السعودية وقطر وتركيا.

اضافة اعلان


وقال شريف "عبرت عن تقديري لانخراط إيران، بما في ذلك إرسالها وفدا رفيع المستوى إلى إسلام آباد لإجراء محادثات تاريخية، وكذلك المناقشات التي جرت مع قائد الجيش عاصم منير في طهران."
وأبلغ شريف بزشكيان بأن باكستان ما زالت متمسكة بدورها في دعم السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

 
 


