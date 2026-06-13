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رئيس الوزراء الباكستاني يتوقع إتمام التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وايران
 
السبت، 13-06-2026 03:28 م

الوكيل الإخباري-   توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة.

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وقال شريف السبت في منشور على منصة (إكس) "نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى. ومع توقع إتمام الاتفاق خلال الساعات الـ24 المقبلة، تستعد باكستان بعدها لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق السلام، تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل".

 
 


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