رئيس الوزراء الباكستاني يدعو مجلس الأمن القومي الباكستاني للاجتماع لبحث مسألة الاعتداء الهندي

وأضافت أن شريف دعا أيضا إلى اجتماع مجلس الأمن القومي في إسلام آباد لبحث الوضع الساعة العاشرة صباحا (8 صباحا بتوقيت موسكو).
وأعلنت وزارة الدفاع الهندية في وقت سابق أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية. وأشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن وبكين ستعقدان محادثات تجارية في سويسرا
-
الخارجية الباكستانية: أفعال الهند المتهورة قربت دولتين نوويتين من صراع كبير
-
إغلاق مطارات بأجزاء من شمال الهند
-
ترامب: استبعاد روسيا من مجموعة "الثماني" كان قرارا غبيا جدا
-
مصدر هندي: مسؤولون تحدثوا إلى نظرائهم بدول عدة لشرح الموقف
-
الأمم المتحدة: العالم لا يمكنه تحمّل اندلاع مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان
-
الخارجية الأمريكية: الوضع بين الهند وباكستان لا يزال متطورا ونتابعه عن كثب
-
رئيس الوزراء الباكستاني: نرد بشكل مناسب على الهجمات الجبانة للعدو الماكر