رئيس الوزراء الباكستاني يدعو مجلس الأمن القومي الباكستاني للاجتماع لبحث مسألة الاعتداء الهندي

الوكيل الإخباري- أفادت قناة Geo التلفزيونية الباكستانية بأن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعا إلى عقد اجتماع مجلس الأمن القومي الباكستاني لبحث الهجوم الهندي.

اضافة اعلان