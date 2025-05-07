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رئيس الوزراء الباكستاني يدعو مجلس الأمن القومي الباكستاني للاجتماع لبحث مسألة الاعتداء الهندي

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
 
الأربعاء، 07-05-2025 01:54 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت قناة Geo التلفزيونية الباكستانية بأن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعا إلى عقد اجتماع مجلس الأمن القومي الباكستاني لبحث الهجوم الهندي.

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وذكرت القناة التلفزيونية: "أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن إدانته لما أسماه الهجمات الجبانة التي شنتها الهند على 5 أهداف داخل باكستان، مؤكدا أن لبلاده كل الحق في الرد بكل قوة".

وأضافت أن شريف دعا أيضا إلى اجتماع مجلس الأمن القومي في إسلام آباد لبحث الوضع الساعة العاشرة صباحا (8 صباحا بتوقيت موسكو).

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية في وقت سابق أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية. وأشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.

 
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