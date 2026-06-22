رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته

وقال ستارمر إنه سيفعل "كل ما بوسعه لضمان انتقال منظم للسلطة"، مضيفا أنه تحدث مع الملك تشارلز صباح اليوم بشأن قراره.
وأشار إلى أنه سيطلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لعملية اختيار القيادة الجديدة، موضحا أن باب الترشيحات سيفتح في التاسع من تموز/ يوليو المقبل.
وقال ستارمر في كلمة أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت إن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".
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