رئيس الوزراء البريطاني: لا أحد يربح في الحرب التجارية

وأوضح ستارمر، في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في "10 داونينغ ستريت"، أن قرارات حكومته خلال الأيام والأسابيع المقبلة "ستكون موجهة فقط بالمصلحة الوطنية"، مؤكدا أن "الأولوية هي حماية الاقتصاد البريطاني وحماية العمال البريطانيين".
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