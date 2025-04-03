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رئيس الوزراء البريطاني: لا أحد يربح في الحرب التجارية

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الخميس، 03-04-2025 04:15 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، أن حكومته مستعدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات البريطانية، مشددا على أن "لا أحد سيربح في الحرب التجارية".

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وأوضح ستارمر، في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في "10 داونينغ ستريت"، أن قرارات حكومته خلال الأيام والأسابيع المقبلة "ستكون موجهة فقط بالمصلحة الوطنية"، مؤكدا أن "الأولوية هي حماية الاقتصاد البريطاني وحماية العمال البريطانيين".

 
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