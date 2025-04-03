رئيس الوزراء البريطاني: لا أحد يربح في الحرب التجارية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، أن حكومته مستعدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات البريطانية، مشددا على أن "لا أحد سيربح في الحرب التجارية".

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