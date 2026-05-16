رئيس الوزراء العراقي الجديد يتعهد بإصلاح اقتصادي شامل ومكافحة الفساد

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي السبت، أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على شراكة حقيقية وتجاوز الخلافات، مشددا على أن الحكومة ستعمل بروح من المسؤولية لمواجهة التحديات.



وأوضح أن البرنامج الحكومي يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، معبّرا عن امتنانه للمرجعية الدينية العليا لما وصفه بمواقفها الحكيمة ودورها في الحفاظ على السلم المجتمعي.

وقال الزيدي، في كلمة ألقاها خلال مراسم تسلّمه منصب رئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن حمل أمانة رئاسة الحكومة يمثل مسؤولية تاريخية في لحظة دقيقة من تاريخ العراق، مؤكدا أن المرحلة تتطلب عملا جادا من أجل حاضر العراقيين ومستقبلهم. كما وجّه الشكر إلى مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، واعتبر أن هذه الثقة تمثل عهدًا والتزاما أمام الله والشعب والتاريخ.



وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة حقيقية وتجاوزا للخلافات، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى لمواجهة التحديات التي يعاني منها العراق منذ سنوات، ولا سيما الأزمات الاقتصادية والخدمية. وأشار إلى أن الحكومة ستطلق برنامجًا إصلاحيًا واقتصاديا وماليا شاملا، يهدف إلى تقليل الاعتماد على مورد واحد وتنشيط القطاعات الأخرى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.



وأكد الزيدي أن حكومته ستولي اهتماما كبيرا بمكافحة الفساد وحماية المال العام، مشيرا إلى أن الفساد لم يعد مجرد خلل إداري، بل أصبح عائقا أمام التنمية ومسار الدولة. كما تعهّد بتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، وتوفير بيئة عادلة تضمن توزيع الفرص بعيدا عن التمييز والمحسوبية.



وفي الجانب الخدمي، قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستمنح قطاع التعليم أولوية خاصة من خلال تطوير المناهج وتأهيل المدارس والجامعات، إلى جانب دعم الكوادر التعليمية والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية والعلمية. كما أشار إلى خطط عملية للنهوض بالقطاع الصحي، وتحسين الخدمات الطبية، وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية في المدن والأرياف.