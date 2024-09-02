رئيس الوزراء العراقي: داعش لم يعد يشكل خطرا على دولتنا

وقال السوداني في بيان صحافي خلال استقباله قائد بعثة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق الجنرال كيفن ليهي إن "فلول داعش الإرهابية لم تعد تشكل خطراً على الدولة العراقية، وتحولت عناصرها إلى زُمر مطارَدة في المناطق النائية بغرض التخفي"، مؤكدا ان القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية في تعقب أي آثار أو جحور لهؤلاء الإرهابيين.
وأشار البيان إلى استمرار الحوار بين الجانبين لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وتحويل المهمة إلى إطار العلاقات الثنائية بين العراق والدول المشتركة في التحالف، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مجال التدريب والخبرات والمعلومات مع القوات الأمنية العراقية.
-
أخبار متعلقة
-
"أوقفوا الإساءات" حملة خليجية لحظر "الذباب الإلكتروني"
-
عباس لنظيره الإيراني: نحن في نفس القارب
-
روسيا تشن هجوماً صاروخياً على كييف
-
موقع والا: إصابة مباشرة لمنزل بالجليل الأعلى
-
شهيد و11 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
"رفض قاطع".. خطاب مصر لمجلس الأمن حول تطورات سد النهضة
-
روسيا تعلن إحباط هجوم ضخم بمسيرات على موسكو
-
بعد زواجها.. شاب ينهي حياة والدته بـ7 رصاصات في اليمن