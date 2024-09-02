رئيس الوزراء العراقي: داعش لم يعد يشكل خطرا على دولتنا

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان عصابة داعش الإرهابية لم تعد تشكل خطرا على الدولة العراقية.

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وقال السوداني في بيان صحافي خلال استقباله قائد بعثة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق الجنرال كيفن ليهي إن "فلول داعش الإرهابية لم تعد تشكل خطراً على الدولة العراقية، وتحولت عناصرها إلى زُمر مطارَدة في المناطق النائية بغرض التخفي"، مؤكدا ان القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية في تعقب أي آثار أو جحور لهؤلاء الإرهابيين.



وأشار البيان إلى استمرار الحوار بين الجانبين لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وتحويل المهمة إلى إطار العلاقات الثنائية بين العراق والدول المشتركة في التحالف، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مجال التدريب والخبرات والمعلومات مع القوات الأمنية العراقية.