رئيس الوزراء العراقي في طهران لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

12:31 م

الوكيل الإخباري- يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الخميس، زيارة رسمية إلى إيران، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثنائي. اضافة اعلان





وقال الزيدي في تدوينة على منصة "إكس" إن الزيارة تتضمن مناقشة آفاق التعاون بين بغداد وطهران والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.





