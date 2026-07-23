رئيس الوزراء العراقي في طهران لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

وقال الزيدي في تدوينة على منصة "إكس" إن الزيارة تتضمن مناقشة آفاق التعاون بين بغداد وطهران والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
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