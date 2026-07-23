الخميس 2026-07-23 02:20 م

رئيس الوزراء العراقي في طهران لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

علي الزيدي
رئيس الوزراء العراقي في طهران لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
 
الخميس، 23-07-2026 12:31 م
الوكيل الإخباري-   يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الخميس، زيارة رسمية إلى إيران، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثنائي.اضافة اعلان


وقال الزيدي في تدوينة على منصة "إكس" إن الزيارة تتضمن مناقشة آفاق التعاون بين بغداد وطهران والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73311 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73311 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الأمانة: إغلاق جزئي لجسر المحطة لإجراء أعمال صيانة

أخبار محلية الأمانة: إغلاق جزئي لجسر المحطة لإجراء أعمال صيانة

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة السلمان

أخبار محلية العيسوي: سياسة الملك الحكيمة صوت للحوار وحل النزاعات وترسيخ الاستقرار إقليميا ودوليا

حملات ميدانية مكثفة في العقبة للحد من ظاهرة التسول

أخبار محلية حملات ميدانية مكثفة في العقبة للحد من ظاهرة التسول

مجموعة البستنجي تعلن الافتتاح التجريبي الرسمي لأول معرض لعلامة Lynk & Co في الأردن

أخبار الشركات مجموعة البستنجي تعلن الافتتاح التجريبي الرسمي لأول معرض لعلامة Lynk & Co في الأردن

توضيح هام حول المشتقات النفطية في الأردن

أخبار محلية توضيح هام حول المشتقات النفطية في الأردن

سلطنة عُمان

عربي ودولي مسقط: نتعاون مع السعودية واليمن والأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بالمنطقة

نمو الصادرات الوطنية 5.8% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية 5.8% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 