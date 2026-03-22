رئيس الوزراء العراقي: قرار السلم والحرب حصرا بيد الدولة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أن قرار الحرب والسلم هو حصرًا بيد الدولة، محذرا من جهات "أعطت لنفسها هذا الحق" خارج الأطر الرسمية.

وخلال زيارته إلى مقر جهاز المخابرات في بغداد الذي استُهدف في وقت سابق، وصف السوداني الهجوم بـ"الجريمة الغادرة"، مشددًا على أن مرتكبيه "مجموعة جبانة تجاوزت على مؤسسات الدولة".