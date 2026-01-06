الثلاثاء 2026-01-06 05:51 م

رئيس الوزراء العراقي يدعو القوات المسلحة إلى اليقظة ورفع الجهوزية

الثلاثاء، 06-01-2026 05:37 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن توجيه عناصر القوات المسلحة برفع مستوى الجهوزية والبقاء متيقظين، مع ما تشهده المنطقة من اضطراب وصراعات تستلزم الحيطة والحذر.اضافة اعلان


وقال رئيس الحكومة العراقية خلال حفل تخرج دورة لطلبة الكلية العسكرية بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيس الجيش العراقي: "الجيش هو الركن الأساسي في الدولة والمؤسسة المدافعة عن وجودها في وجه الأخطار والمحن، ونشدد على دوره بالمهمات الوطنية ومساهمته الفاعلة بإسناد الجيوش والشعوب العربية في القضايا المصيرية، ولا سيما قضية فلسطين العادلة".

وأشار السوداني إلى عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على تعزيز قدرات القوات المسلحة، بتوفير ما تحتاجه من أسلحة ومعدات متطورة وحديثة، فضلًا عن إقرار استراتيجية الأمن الوطني العراقي للأعوام 2025 حتى 2030.

وأضاف في كلمته: "يمارس جيشنا البطل مهامه الوطنية المعهودة بالدفاع عن نظامنا السياسي المنبثق من إرادة شعبية خالصة. وهبّ جيشنا مع بقية قواتنا الأمنية لتحرير الأرض من عصابات داعش الإرهابية، وتعزيز سيادة العراق وحرية شعبه".

ولفت السوداني إلى التعهد باستعادة سيادة العراق الكاملة، "ومضينا بإنهاء مهمة التحالف الدولي وبناء علاقات شراكة ثنائية متعددة مع دوله".

وقال: "إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة (يونامي) يؤكد أن العراق اليوم يحظى باعتراف دولي كامل بقدرته على إدارة شؤونه. ونعمل على تعزيز قوة الدولة ومكانتها عبر حفظ الأمن وحصر السلاح بيدها، تنفيذًا للبرنامج الحكومي وانسجامًا مع دعوة المرجعية العليا".

