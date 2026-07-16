رئيس الوزراء العراقي يدين هجوما بـ"الطيران المسيّر" فوق مدينة أربيل

07:49 ص

الوكيل الإخباري- أدان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الخميس، الاعتداء من خلال الطيران المسيّر الذي اخترق أجواء مدينة أربيل. اضافة اعلان





وأكّد الزيدي في منشور له على منصة إكس عدم التهاون إزاء هذه المحاولات الآثمة، التي تحاول بيأس أن تنال من استقرار الشعب العراقي ومساره الواثق في بناء الدولة والسلم المجتمعي.



وقال الزيدي "من منطلق مسؤوليتنا الدستورية، ندين بشدة الاعتداء من خلال الطيران المسيّر، الذي اخترق أجواء مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق".



وأشار إلى أن الحكومة العراقية وجهت الأجهزة والتشكيلات الأمنية المختصة ببذل كل الجهود، مع القوات الأمنية في الإقليم، لاتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وقطع دابر كل من يحاول الإساءة إلى أمن المجتمع العراقي في كل مكان.



وكان قد سُمع دويّ انفجارات، الأربعاء، قرب القنصلية الأميركية في مدينة أربيل في العراق.



ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة محمّلة بمتفجرات فوق مدينة أربيل، وسقطت قرب القنصلية الأميركية في المدينة.



وجرى تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية في محيط القنصلية، التي كانت قد تعرضت في السابق لهجمات عدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك هجوم وقع في 28 شباط.





