رئيس الوزراء العراقي يوجه بعقد اجتماع أمني طارئ بعد تطورات ميدانية

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، وجّه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني".
وأضاف البيان أن "عقد الاجتماع جاء بناءً على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم".
وتابعت أنه "عقب هذا الاجتماع سيصدر بيان تفصيلي عن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة".
وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، الأربعاء، أن القوات المسلحة السعودية، وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية، نفذت ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية إن العملية جاءت عقب اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، مؤكدًا أن تلك الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات موالية لإيران.
وشدد على أن السعودية لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي اعتداء تتعرض له.
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