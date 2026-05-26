الثلاثاء 2026-05-26 09:13 م

رئيس الوزراء الفرنسي يعتزم اللجوء إلى القضاء ضد معاملة إسرائيل لناشطين في أسطول غزة

فرنسا
الثلاثاء، 26-05-2026 07:41 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الثلاثاء، أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بـ"المروعة"، عقب تداول مقطع فيديو أثار غضبا دوليا واسعا.

وأضاف أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة "أبعد من الصور، إن الأفعال مروعة وصادمة جدا" مضيفا "ندينها بلا تحفظ، لأنها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة من منظور القانون الدولي".

 
 


