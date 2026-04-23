رئيس الوزراء الكندي يؤكد أن الولايات المتحدة لن تملي شروط المفاوضات التجارية مع كندا

ويفترض أن تعقد واشنطن وأوتاوا محادثات قريبا لمراجعة اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USALP)، رغم توقف المفاوضات منذ أشهر.
وأفادت هيئة الإذاعة العامة الكندية نقلا عن مصادر كندية عدة الأربعاء، بأن فريق دونالد ترامب يطالب بـ"رسوم دخول"، أي سلسلة من التنازلات المسبقة من كندا.
وعندما سُئل كارني عن هذه المعلومات وما إذا كان يجب على كندا تقديم المزيد من التنازلات لإقناع الولايات المتحدة بالانخراط في حوار، أجاب "كلا" مؤكّدا أن "المسألة ليست أن الولايات المتحدة هي من تملي الشروط الأمر ليس سيناريو بين بلد يملي مطالب وبلد يتوسل" مضيفا "إنها مفاوضات".
ولم يرد مكتبا وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير على الفور على تقرير الإذاعة الكندية.
أخبار متعلقة
مرشحون لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يتعهدون بالإصلاح
-
عون: إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في لبنان
-
هآرتس: جنود إسرائيليون ينهبون ممتلكات المدنيين بجنوب لبنان
-
مفاجأة المونديال .. هل يطيح ترمب بمنتخب إيران لإعادة إيطاليا؟
-
إيران: مضيق هرمز سيبقى مغلقا طالما الحصار الأميركي البحري قائم
-
جولة محادثات جديدة الخميس بين لبنان وإسرائيل وبيروت ستطلب تمديد الهدنة
-
بحضور زيلينسكي.. قادة أوروبا يجتمعون في قبرص الخميس
-
البنتاغون: وزير البحرية الأميركية يغادر منصبه