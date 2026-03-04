رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء، إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وقال إن على جميع الدول المنخرطة في الأعمال القتالية، بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، احترام قواعد الاشتباك الدولية.

