الأربعاء 2026-03-04 01:43 ص

رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط

علم كندا
كندا
 
الأربعاء، 04-03-2026 01:21 ص

الوكيل الإخباري-   دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء، إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وقال إن على جميع الدول المنخرطة في الأعمال القتالية، بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، احترام قواعد الاشتباك الدولية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.

 
 


