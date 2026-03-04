رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
-
