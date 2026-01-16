الجمعة 2026-01-16 05:16 م

رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم

رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم
علما الصين وكندا
 
الجمعة، 16-01-2026 03:04 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم الجمركية.اضافة اعلان


وبدأ كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات في بكين الجمعة، وفق ما أظهرت لقطات بثتها "إي إف بي تي في"، في أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة كندي للصين منذ ثماني سنوات.

ووصل كارني إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية لإجراء المحادثات مع شي التي يتوقع أن يسعى خلالها رئيس الوزراء الكندي إلى توسيع التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والأمن الدولي.

واعتبر الجانبان في وقت سابق أن هذا اللقاء "نقطة تحول" في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار القوات المسلحة الأردنية.

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

أخبار محلية الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

السفير أمجد المومني خلال تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إثيوبيا

أخبار محلية السفير أمجد المومني يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إثيوبيا

المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

غزة

فلسطين 14 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم

عربي ودولي رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو



 






الأكثر مشاهدة