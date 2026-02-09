رئيس الوزراء اللبناني: تحديد 114 مبنى متصدعا ومهددا بالسقوط تمهيدا لإخلائها

وجاء كلام رئيس الوزراء اللبناني خلال مؤتمر صحفي عقده في السرايا الحكومية عقب اجتماع موسّع خصّص لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قضية الأبنية المتصدّعة في مدينة طرابلس.
وأوضح أن بلدية طرابلس ستتولى إصدار قرارات الإخلاء، على أن يتم تأمين بدل إيواء للعائلات التي يتم إخلاؤها لمدة سنة تدفع على أقساط فصلية، فيما جرى تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال، مع تأمين مراكز إضافية عند الحاجة.
