رئيس الوزراء اللبناني: تحديد 114 مبنى متصدعا ومهددا بالسقوط تمهيدا لإخلائها

الإثنين، 09-02-2026 10:53 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الاثنين، إن بلدية طرابلس حددت 114 مبنى متصدعا ومعرضا للسقوط، تمهيدا لإخلائها على مراحل خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، وذلك نظراً إلى خطورتها على السلامة العامة.

وجاء كلام رئيس الوزراء اللبناني خلال مؤتمر صحفي عقده في السرايا الحكومية عقب اجتماع موسّع خصّص لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قضية الأبنية المتصدّعة في مدينة طرابلس.


وأوضح أن بلدية طرابلس ستتولى إصدار قرارات الإخلاء، على أن يتم تأمين بدل إيواء للعائلات التي يتم إخلاؤها لمدة سنة تدفع على أقساط فصلية، فيما جرى تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال، مع تأمين مراكز إضافية عند الحاجة.

 
 


