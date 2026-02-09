رئيس الوزراء اللبناني: تحديد 114 مبنى متصدعا ومهددا بالسقوط تمهيدا لإخلائها

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الاثنين، إن بلدية طرابلس حددت 114 مبنى متصدعا ومعرضا للسقوط، تمهيدا لإخلائها على مراحل خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، وذلك نظراً إلى خطورتها على السلامة العامة.

وجاء كلام رئيس الوزراء اللبناني خلال مؤتمر صحفي عقده في السرايا الحكومية عقب اجتماع موسّع خصّص لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قضية الأبنية المتصدّعة في مدينة طرابلس.