رئيس الوزراء اللبناني: على حزب الله إعلان دعمه للمفاوضات

وقال سلام لرويترز "على حزب الله أن يكون أسرع منا، أو ليكن على السرعة نفسها، وليعلن دعمه للمفاوضات التي نجريها في واشنطن".
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