رئيس الوزراء اللبناني: على حزب الله إعلان دعمه للمفاوضات

الوكيل الإخباري- طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

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