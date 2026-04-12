رئيس الوزراء اللبناني: لبنان يعمل من أجل تأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
نواف سلام
 
الأحد، 12-04-2026 10:43 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأحد، أن لبنان يعمل من أجل وقف الحرب وتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من أراضيه عبر التفاوض، وذلك قبل اجتماع مرتقب لممثلين عن البلدين الثلاثاء في واشنطن.اضافة اعلان


وقال سلام في كلمة بثها التلفزيون عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية "سنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا".

وأضاف أن الجهود متواصلة "وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس (جوزاف عون) للتفاوض لوقف الحرب".
 
 


رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

عربي ودولي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

مضيق هرمز

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية قصبة المفرق تستحدث تخصصات في مسار التعليم المهني التقني

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية "أوقاف الرصيفة" تعقد عددا من الأنشطة التدريبية للأئمة والوعاظ

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تعرب عن قلقها جراء انقطاع مفاوضات إقامة دولة فلسطينية مستقلة

السعودية تستعيد ضخ 7 ملايين برميل يومياً عبر خط أنابيب "شرق-غرب"

عربي ودولي السعودية تُعلن جملة من الاجراءات استعدادا للحج

تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فلسطين تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

عربي ودولي اجتماع طارئ للحكومة الإيرلندية لبحث تدابير احتواء ارتفاع أسعار المحروقات



 






