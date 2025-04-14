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رئيس الوزراء اللبناني يسلم الرئيس السوري دعوة زيارة لبيروت

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام
 
الإثنين، 14-04-2025 07:17 م
الوكيل الإخباري-   استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.اضافة اعلان


وسلّم سلام الشرع دعوة لزيارة بيروت، آملا في فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

وزار سلام يرافقه وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، في أول زيارة لمسؤولين من الحكومة اللبنانية الجديدة إلى سوريا.

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية إنّ سلام "وجّه دعوة للرئيس الشرع ولوزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان".

واعتبر أن من شأن الزيارة "فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ على سيادة بلدينا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين".
 
gnews

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