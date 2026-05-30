رئيس الوزراء اللبناني يقول إن بلاده تواجه تصعيدا اسرائيليا خطيرا

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، السبت، إنّ بلاده تواجه تصعيدا اسرائيليا خطيرا.





وأضاف سلام، في مقر السرايا بالعاصمة اللبنانية بيروت، إنّ المفاوضات مع اسرائيل هي الطريق الأقلّ كلفة على بلاده.



وأشار إلى أن إسرائيل "لن تكسب أمنا" بسياسة "الأرض المحروقة والعقاب الجماعي".







