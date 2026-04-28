رئيس الوزراء المالطي يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 30 أيار

الوكيل الإخباري- دعا رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا الاثنين، إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 30 أيار/مايو، يسعى فيها حزب العمّال الذي يتزعمه إلى ولاية رابعة متتالية غير مسبوقة.





وقال أبيلا في كلمة متلفزة تمحورت على المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط "بلدنا يحتاج إلى حكومة منتخبة بتفويض جديد تركز حصرا على حاجات البلاد في ضوء كل التحديات التي يفرضها السياق الراهن".



وكان أبيلا، وهو محامٍ سابق يبلغ 48 عاما، حقق فوزا كاسحا في انتخابات 2022، وكان بوسعه البقاء في منصبه حتى آذار/مارس 2027.



وهو يواجه زعيم الحزب القومي أليكس بورغ (30 عاما) الذي يخوض أول انتخابات له، بعدما تولى العام الفائت رئاسة الحزب القومي.



ويرجّح أن تهيمن على الحملة قضايا من بينها الاقتصاد والبيئة والمقترحات المتنافسة للحزبين الرئيسيين بشأن أول نظام نقل جماعي في مالطا.





