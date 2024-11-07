رئيس الوزراء الياباني: ترامب ودّي ومنفتح على الحوار

الوكيل الإخباري- ذكر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنه أجرى مكالمة هاتفية مع دونالد ترامب هنأه فيها بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه "كان يبدو ودّيا ومنفتحا على الحوار الصريح".



وقال إيشيبا في مؤتمر صحفي: "أجريت اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب استمرت نحو 5 دقائق. وخلال المحادثة هنأته بحرارة على فوزه وذكرت أنني أحترم أن دعوته إلى "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" كان لها صدى لدى عدد كبير من الأمريكيين".



وأضاف: "كان لدي انطباع بأنه شخص ودي. وشعرت بأنه شخص يمكنني التحدث معه بصدق، بدلا من التنكر وتجميل كلامي"، مشيرا إلى أن هذه كانت أول محادثة له مع ترامب.

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من جانبه أفاد الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي بأن الطرفين اتفقا على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين وكذلك عقد لقاء شخصي في المستقبل القريب.

RT