رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل إلى دمشق

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الزيارة تأتي تأكيدا على موقف قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا.
وفي 23 من الشهر الماضي، قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إنه وجّه دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا، مؤكدا أن قطر لها أولوية خاصة في سوريا بسبب مواقفها المشرفة تجاه الشعب السوري.
وقبلها بأسبوعين، قام وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي بزيارة دمشق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.
كما أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق بعد إغلاقها لمدة 13 عاما، ورُفع العلم القطري على مبنى السفارة لتعود إلى العمل من جديد.
الجزيرة
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