 
الخميس 2025-01-16 04:15 م
 

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل إلى دمشق

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل ظهر اليوم إلى دمشق
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل ظهر اليوم إلى دمشق
الخميس، 16-01-2025 02:44 م
الوكيل الإخباري-   وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس إلى العاصمة السورية دمشق.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الزيارة تأتي تأكيدا على موقف قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا.
وفي 23 من الشهر الماضي، قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إنه وجّه دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا، مؤكدا أن قطر لها أولوية خاصة في سوريا بسبب مواقفها المشرفة تجاه الشعب السوري.

وقبلها بأسبوعين، قام وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي بزيارة دمشق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

كما أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق بعد إغلاقها لمدة 13 عاما، ورُفع العلم القطري على مبنى السفارة لتعود إلى العمل من جديد.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

الطفيلة

أخبار محلية حوارية في الطفيلة حول حقوق ذوي الإعاقة من النساء في العمل

فيلم "حدود من نار" توثيق استثنائي لمعركة األردن ضد تهريب المخدرات

أخبار محلية فيلم "حدود من نار" توثيق استثنائي لمعركة الاردن ضد تهريب المخدرات

البريد الأردني

أخبار محلية بحث التعاون بين "البريد الأردني" ومديرية الأمن العام

ت

عربي ودولي وسائل إعلام: مقاتلات "سو-57" عامل محوري في الغارات الجوية ضد أوكرانيا

نقود

أخبار محلية "الزراعة" تخصص 5 ملايين دينار لبرنامج التمويل الريفي

أمنستي: وقف إطلاق النار لا يمحو آلام 15 شهرًا من القصف المدمِّر

فلسطين أمنستي ورايتس ووتش: وقف النار في غزة لا يكفي

احدى طائرات الملكية الأردنية

أخبار محلية الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي

ت

عربي ودولي إسبانيا ترفع علمها فوق سفارتها بدمشق لأول مرة منذ عام 2012



 




الأكثر مشاهدة