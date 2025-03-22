رئيس بلدية إسطنبول ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه

الوكيل الإخباري- ذكرت قناة Sözçü التلفزيونية أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو نفى جميع التهم الموجهة إليه خلال التحقيق معه.



وقال رئيس البلدية: "التحقيق يهدف إلى الافتراء وارتكاب الجرائم، ولا يوجد أي جانب منطقي أو قانوني أو مقنع للتحقيق".



ووفقا للقناة التلفزيونية، فإن إمام أوغلو أدلى بشهادته لمدة ثلاث ساعات.

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ومن المتوقع أن تعقد جلسة المحكمة في قضية رئيس بلدية إسطنبول اليوم السبت الساعة 21:00 بتوقيت تركيا.