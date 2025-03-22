رئيس بلدية إسطنبول ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه

وقال رئيس البلدية: "التحقيق يهدف إلى الافتراء وارتكاب الجرائم، ولا يوجد أي جانب منطقي أو قانوني أو مقنع للتحقيق".
ووفقا للقناة التلفزيونية، فإن إمام أوغلو أدلى بشهادته لمدة ثلاث ساعات.
ومن المتوقع أن تعقد جلسة المحكمة في قضية رئيس بلدية إسطنبول اليوم السبت الساعة 21:00 بتوقيت تركيا.
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