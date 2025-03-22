السبت 2025-03-22 04:13 ص
 

رئيس بلدية إسطنبول ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه

ل
أرشيفية
 
السبت، 22-03-2025 03:30 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت قناة Sözçü التلفزيونية أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو نفى جميع التهم الموجهة إليه خلال التحقيق معه.

وقال رئيس البلدية: "التحقيق يهدف إلى الافتراء وارتكاب الجرائم، ولا يوجد أي جانب منطقي أو قانوني أو مقنع للتحقيق".

ووفقا للقناة التلفزيونية، فإن إمام أوغلو أدلى بشهادته لمدة ثلاث ساعات.

اضافة اعلان


ومن المتوقع أن تعقد جلسة المحكمة في قضية رئيس بلدية إسطنبول اليوم السبت الساعة 21:00 بتوقيت تركيا.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين موافقة أمريكية مبدئية على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة

ا

عربي ودولي ويتكوف: القيادة الأوكرانية وافقت على إجراء انتخابات رئاسية

ل

عربي ودولي رئيس بلدية إسطنبول ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه

ى

عربي ودولي إرهابيون يقتلون 44 مدنيا في النيجر

ا

فلسطين الحوثيون: سنواصل الهجمات حتى رفع الحصار عن غزة

ا

خاص بالوكيل سقوط فتى داخل منهل في عمّان وإسعافه للمستشفى - فيديو

ا

عربي ودولي ترامب: لم أناقش مع بوتين موعد تطبيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا

ا

اقتصاد محلي الذهب يتراجع.. وهذه الأسعار في الأردن بعد الانخفاض الكبير



 
 





الأكثر مشاهدة