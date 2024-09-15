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رئيس بلدية صفد: المدينة تنهار بعد أن أصبحت هدفا لحزب الله

قصف على بلدة صفد
قصف على مدينة صفد
الأحد، 15-09-2024 03:02 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس بلدية صفد قوله إن المدينة تنهار بعد أن أصبحت هدفا رئيسا لهجمات حزب الله.

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وقال إن "حالة الطوارئ أصبحت أمرا طبيعيا بالمدينة"، مطالبا الحكومة باتخاذ قرار لإيقاف هجمات حزب الله.

 
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