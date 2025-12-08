رئيس بنين بعد محاولة انقلاب: "الوضع تحت السيطرة تمامًا"

وأضاف تالون: "أؤكد لكم أن الوضع تحت السيطرة تمامًا، وأدعوكم إلى ممارسة أعمالكم بسلام هذا المساء. سيُحافَظ على الأمن والنظام العام في كل أنحاء البلاد"، مشيرًا إلى أن "هذا العمل الغادر لن يمر دون عقاب".
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الأحد إنها أمرت بنشر أفراد من قوتها الاحتياطية على الفور في بنين عقب محاولة الانقلاب.
وأفاد مصدر في الرئاسة النيجيرية ومتحدث عسكري لوكالة فرانس برس الأحد بأن القوات الجوية النيجيرية ضربت أهدافًا في بنين المجاورة، بالتنسيق على ما يبدو مع السلطات البنينية التي تعمل على احتواء محاولة الانقلاب.
وقال المتحدث باسم القوات الجوية إيهيمن إيجودامي إن "القوات الجوية النيجيرية نفذت عمليات في بنين بما يتماشى مع بروتوكولات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والقوة الاحتياطية الإقليمية"، مضيفًا أن هذه العملية "تؤكد التزام نيجيريا بالأمن الإقليمي".
ولم يوضح إيجودامي طبيعة الأهداف التي طالتها الضربات النيجيرية.
سكاي نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
-
