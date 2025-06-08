رئيس بولندا المنتخب يعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وقال نافروتسكي في تصريح لمجلة "ماندينر" الهنغارية، أمس السبت: "على أوكرانيا أن تفهم أن الدول الأوروبية الأخرى مثل بولندا وهنغاريا لديها مصالحها الخاصة بها".
وأشار إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيضر باقتصاد وزراعة الدول الأوروبية، مضيفا أنه كان يرفض ذلك عدما كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية ولن يوافق على ذلك بعد أن يتولى منصب الرئاسة.
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