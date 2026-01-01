الخميس 2026-01-01 12:08 م

رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة بلاده بعد المناورات الصينية

الوكيل الإخباري-   قال رئيس تايوان لاي تشينغ ته، إن بلاده مصممة على الدفاع عن سيادتها وتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التوسع الصيني، بعد إطلاق بكين صواريخ باتجاه تايوان ضمن مناورات عسكرية.

وأوضح لاي، في خطابه بواسطة بث مباشرة من المكتب الرئاسي في تايبيه، أن المجتمع الدولي يراقب لمعرفة ما إذا كان الشعب التايواني يمتلك العزم والإرادة للدفاع عن نفسه.

 

 وأضاف: "بصفتي رئيسا، كان موقفي دائما واضحا ويتمثل في الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وتعزيز الدفاع الوطني"، مشيرا إلى أن "الصين استهدفت القدرات القتالية الجديدة التي أضافتها تايوان باعتبارها خصما افتراضيا خلال مناوراتها هذا الأسبوع".

ولفت إلى أن هذه التطورات تبرز الحاجة الملحة إلى زيادة مشتريات الدفاع، داعيا أحزاب المعارضة إلى دعم خطته الرامية إلى رفع الإنفاق الدفاعي لتايوان بمقدار 40 مليار دولار، وهو مقترح لا يزال عالقا إلى جانب قضايا أخرى بسبب حالة الجمود السياسي في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

 

 
 


