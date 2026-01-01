رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة بلاده بعد المناورات الصينية

الوكيل الإخباري- قال رئيس تايوان لاي تشينغ ته، إن بلاده مصممة على الدفاع عن سيادتها وتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التوسع الصيني، بعد إطلاق بكين صواريخ باتجاه تايوان ضمن مناورات عسكرية.

وأوضح لاي، في خطابه بواسطة بث مباشرة من المكتب الرئاسي في تايبيه، أن المجتمع الدولي يراقب لمعرفة ما إذا كان الشعب التايواني يمتلك العزم والإرادة للدفاع عن نفسه.