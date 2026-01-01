رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة بلاده بعد المناورات الصينية

ولفت إلى أن هذه التطورات تبرز الحاجة الملحة إلى زيادة مشتريات الدفاع، داعيا أحزاب المعارضة إلى دعم خطته الرامية إلى رفع الإنفاق الدفاعي لتايوان بمقدار 40 مليار دولار، وهو مقترح لا يزال عالقا إلى جانب قضايا أخرى بسبب حالة الجمود السياسي في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
