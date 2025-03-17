رئيس جهاز الشاباك يغيب عن اجتماع عقده نتنياهو لبحث الأوضاع الأمنية

09:15 م

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش اليوم الأوضاع الأمنية مع وزير الدفاع ورئيسي الأركان والموساد. اضافة اعلان





وأضافت أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار لم يحضر اجتماع نتنياهو والذي عقد لبحث الأوضاع الأمنية.