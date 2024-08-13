رئيس روسيا يؤكد ثبات موقف بلاده بإقامة دولة فلسطينية

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس، ثبات موقف بلاده بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.



وقال بوتين خلال اجتماعه مع عباس في موسكو :”روسيا تتابع بألم وقلق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني، على الرغم من انشغال روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أنها لا تزال تولي اهتماما لما يجري في فلسطين”.