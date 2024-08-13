رئيس روسيا يؤكد ثبات موقف بلاده بإقامة دولة فلسطينية

وقال بوتين خلال اجتماعه مع عباس في موسكو :”روسيا تتابع بألم وقلق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني، على الرغم من انشغال روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أنها لا تزال تولي اهتماما لما يجري في فلسطين”.
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