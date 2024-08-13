 
الثلاثاء 2024-08-13 09:44 م
 
 

رئيس روسيا يؤكد ثبات موقف بلاده بإقامة دولة فلسطينية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين




 

الثلاثاء، 13-08-2024 08:09 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس، ثبات موقف بلاده بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.


وقال بوتين خلال اجتماعه مع عباس في موسكو :”روسيا تتابع بألم وقلق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الفلسطيني، على الرغم من انشغال روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أنها لا تزال تولي اهتماما لما يجري في فلسطين”.

gnews

أحدث الأخبار

شعار حزب الله

عربي ودولي حزب الله: قصفنا موقع رويسات العلم

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : وفاتان بحادث تدهور مركبة

فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: سيطرنا على 74 بلدة روسية

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي واشنطن: لن نتردد في الدفاع عن إسرائيل وحماية قواتنا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي رئيس روسيا يؤكد ثبات موقف بلاده بإقامة دولة فلسطينية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية موقع إلكتروني مُحدّث لتقديم طلبات القبول الموحد

مؤسسة الأقراص الزراعي

أخبار محلية الإقراض الزراعي توقع إتفاقية لحوسبة الأنظمة المالية

انا لله وانا اليه راجعون

نعـي فـاضل مروان احمد عبد الرحيم القرعان في ذمة الله





 


 



الأكثر مشاهدة